Le Figaro : Le grand rendez-vous de la voile

Une semaine placée sous le signe de la voile, où les amateurs mais aussi les curieux auront le loisir de se rendre dans le village animé ouvert tous les jours de 15h30 à 21h, et jusqu’à 23h le vendredi 5, pour une nocturne en parallèle des Marchés de l’Artisanat.

Nombre d’activités sont prévues à quai pour les plus jeunes, dont de l’origami, du cerf-volant ou encore des ateliers de sensibilisation à l’environnement. La compagnie La Métamorph’ose proposera chaque jour de maquiller les enfants, tandis que mardi, mercredi et jeudi, les arts du cirque seront à l’honneur.

Des divertissements nautiques sont aussi programmés (initiation au kayak, dragon boat, découverte maritime...). Sur le podium central du village, rendez-vous avec des spectacles et des concerts ! Les fans de voile et de Jazz seront comblés puisque, grâce au Camion de Jazz, chaque soir sera l’occasion d’un concert gratuit avec, pour toile de fond, une forêt de mâts.

Pratique. Programme complet sur www.caen.fr