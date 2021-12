Nouvelles technologies : Des Caennais s’en passent

Ils sont plus rares, en revanche, ceux qui refusent encore de se soumettre à l’omniprésence des nouvelles technologies. Tout en répondant à des motivations différentes.

Il faut se rendre à l’épicerie Point Coop, au 30 avenue du 6 juin, pour apercevoir encore un spécimen en voie de disparition : le minitel. “France Telecom nous l’a déposé à l’ouverture du magasin il y a onze ans. On ne m’a jamais rien proposé d’autre. Il n’est jamais tombé en panne. Alors pourquoi en changer ?” déclare Simone Haugou, gérante du magasin. Elle s’en sert encore fréquemment pour passer ses commandes, ou envoyer sa comptabilité au 3623, code Compta ! Autre avantage évoqué, la gratuité de l’objet. “Si je veux le remplacer par un ordinateur et une connexion Internet, ça va me coûter cher. Autant attendre, il sera bientôt récupéré par France Télécom quand ce service va être supprimé.”

“Un portable ? Jamais !”

C’est aussi un des arguments avancés par Guillaume Dancel, 37 ans, qui a décidé de se passer de téléphone portable, tout comme de l’éventuelle “exposition aux ondes nocives” dont l’appareil pourrait être à l’origine. Un défi invraisemblable pour certains. “J’ai toujours vécu sans portable. Si on veut me joindre, on m’envoie un mail. J’ai deux téléphones fixes à mon travail et chez moi. On croit que le portable permet la liberté, mais c’est le contraire.” Pour cette même liberté, François Troud, 31 ans, a lui renoncé à ses cartes bancaires. Chaque mois, il se rend à sa banque retirer 500 euros. “Cela prend dix minutes à chaque fois, mais la contrainte est minime. Je peux ensuite payer par espèces, ou par chèque.” Un choix décidé il y a six mois, dans un but plutôt militant : “Les banques prélèvent de l’argent sur les paiements par carte bancaire. Ils facturent en plus des frais chaque mois. Pour une carte bleue, je dois payer 8,90 € par mois minimum… Je veux disposer de mon argent à ma guise. Si chacun faisait comme moi, les cartes seraient gratuites”.