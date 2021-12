Tuerie d'Oslo : réaction de J-L Dupont

Dans le reste de l'actualité, le président du Conseil général du Calvados et élu du canton de Bayeux, Jean-Léonce Dupont, s'est associé aujourd'hui à l’émotion et à l’indignation des Amis de la section norvégienne de Bayeux suite au double attentat d’Oslo et de l’île d’Utoya en Norvège.