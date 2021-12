Le grand vainqueur de cette édition est l'australien Cadel Evans. Nos deux coureurs bas-normands ont tenu le coup pendant toute la durée de la course et sont bien arrivés. L'un d'entre eux était le benjamin de cette course, Anthony Delaplace a fini 135ème au classement général et 77ème à l'issu de la 21ème et dernière étape. Amaël Moinard, lui a terminé 65ème au classement général et 143ème sur la dernière étape.