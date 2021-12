Association "Nouvelle Vie" à Villedieu-les-Poêlles

Dans la commune de Villedieu-les-Poêlles, une nouvelle association vient d'être créer. Elle a ouvert ses portes le 28 juin dernier. Des portes qui donnent sur 1600 mètres carré d'entrepôt. En quoi consiste-t-elle ? Nouvelle vie récupère toutes sortes d'objets qui sont déposés dans un contenaire à la décheterie de Percy. Ces objets, elle les répare, les remets à neuf ou presque. Ensuite ils sont exposés dans un grand espace de vente ouvert au public. Destiner à la vente, ils sont vendus à des prix moins élevés que dans d'autres enseignes.

"Moins de déchets pour plus de solidarité", telle est la devise de l'association.

C'est Nelly Turpin, auteur-interprète, qui est à l'origine de ce projet avec l'aide de son fils. L'un de ses objectifs et de s'inscrire dans un lieu de ventes et de rencontres afin de tisser des liens entre toutes les classes sociales, des plus précaires aux plus nantis, intéressés par l'objet éco-solidaire.

Autre objectif de l'association : être un tremplin professionnel. Plusieurs emplois ont été créer suite à l'ouverture de cette dernière.

Enfin, si vous avez des objets dont vous ne vous servez plus, rendez-vous au 26 rue Champs Bataille à Villedieu-les-Poêlles.

