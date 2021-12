Evénement : TF1 est à sur la plage d'Houlgate ce vendredi.

Du 17 juillet au 14 août 2011, pour la première fois, TF1 organise une grande tournée d'été sur 12 plages de France !

Au programme, des moments privilégiés et des animations toute la journée.



Sur chaque date, de 10h à 23h, un village TF1 spécialement installé sera ouvert à tous, en bord de plage ! L'occasion de découvrir des animations exclusives et privilégiées destinées à toute la famille.



Les vacanciers pourront ainsi tenter de se qualifier pour Les 12 coups de midi, la célèbre émission de Jean-Luc Reichmann, ils pourront rencontrer les visages de la chaîne, ou s'essayer à la présentation d'un mini JT, dans une prestation enregistrée qu'ils pourront consulter et partager.



Pour les plus jeunes, Babar et Franklin, grandes figures de la jeunesse sur l'antenne de TF1, seront spécialement présents tout au long de la journée, l'occasion de séances photos inoubliables. Au total, des milliers de goodies seront distribués dont une nouveauté 100 % TF1 : un jeu de carte spécialement imaginé et créé par des collaborateurs de la chaîne.

Le soir venu, TF1 donnera rendez-vous aux vacanciers sur la plage, autour d'un écran géant, afin d'offrir, en avant-première et gratuitement, une grande comédie familiale.



L'occasion pour chacun de passer un moment unique et en famille sur le sable.



Bien sûr, beaucoup d'autres surprises seront au programme de cette journée d'exception...