L’EHPAD prêt à sortir de terre

Depuis les premières réflexions sur l’aménagement d’une telle structure, le nombre de personnes de plus de 75 ans a bondi de 32 %.

Sur le même site, 140 logements et un collège

“Lorsque le centre de santé des armées de Mondeville, qui s’étend sur cinq hectares, a fermé ses portes dans le quartier Valleuil en décembre 2008, nous avons obtenu le soutien de l’État après plusieurs réunions au ministère, pour la construction d’une EHPAD”, rappelle Bertrand Havard, maire adjoint. Soutien qui se traduira par un apport annuel de 1,8 millions d’euros pour financer les soins pratiqués dans l’établissement dès son ouverture.

Une partie de l’ancien site des armées est donc dédiée à la construction de cette EHPAD. L’autre partie est réservée à la construction de 140 logements et d’un collège pour 450 élèves, contribuant ainsi largement au renouvellement urbain de la commune.

102 places prévues pour 2014

Alors que la Propriété familiale de Normandie effectuera un ultime diagnostic d’ici à la fin de l’été, les démolitions des anciens bâtiments militaires interviendra à l’automne. L’EHPAD devrait être livré au premier semestre 2014, en répondant à une certification Habitat et Environnement niveau Bâtiment Basse Consommation Effinergie. Sur les 102 lits prévus, 46 seront réservés à l’accueil permanent, 6 à l’accueil temporaire, 40 aux personnes atteintes de la maladie d’alzheimer et 10 aux handicapées psychiques. “Il ne faut pas non plus oublier les dix lits de jour pour permettre aux proches de personnes dépendantes de souffler un peu en confiant leur parent ou leur ami à l’EHPAD le temps d’une journée”, précise Bertrand Havard.