Le Molay Littry en fait “Tout un foin”

Alors, plutôt que de choisir entre la sculpture, la musique, la photo, le théâtre ou encore la peinture, les organisateurs du festival “Tout un foin” ont décidé de rassembler toutes ces disciplines artistiques en un seul et unique évènement multiculturel. Il se déroule sur deux jours, vendredi 22 et samedi 23 juillet.

Le premier soir sera l’occasion d’assister, entre autres, à une représentation théâtrale du Petit Prince de Saint Exupéry, adapté par la troupe locale des Jeunes Colibris. Le sixième art, seul honoré du vendredi, laissera donc la part du lion au samedi. De 10 h à 18 h, de multiples expositions seront à découvrir dans les jardins du restaurant “L’Authentique”. Pendant la durée du festival, différents artistes prendront place pour partager leurs œuvres avec le public. Ce sera notamment le cas du graveur Gilbert Bazard, et des peintres Mathieu Martin et Constance Guinard. L’évènement se clôturera en musique avec les concerts d’Ours, de Florent Nouvel, des Caennais Anne-Flore et Chocolate Donuts.

Pratique.Tout sur www.tout-un-foin.fr et au 06 80 87 87 37.