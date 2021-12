Le Grand Cherokee : partout à l’aise

Le Grand Cherokee associe, depuis sa première version de 1992, d’évidentes capacités de franchissement à un environnement luxueux.

Une qualité perçue à la hausse

La dernière mouture affiche clairement la continuité, avec des volumes modernisés, mais aussi l’agrandissement de l’espace aux jambes des places arrière et du volume du coffre.

A bord, l’impression d’une qualité perçue à la hausse domine et s’accompagne de l’équipement nécessaire pour un confort maximum, avec 3 niveaux de finition, Laredo, Limited et Overland. L’ergonomie est convaincante et l’habitacle spacieux.

Côté technique, la démarche suit la même logique avec une belle évolution des aspects mécaniques, comme les trains de roulement, désormais à 4 roues indépendantes. Le vaisseau amiral de Jeep peut ainsi épanouir son point fort, la motricité, renforcée encore par une kyrielle de régulations électroniques rares.

Ainsi, la boîte de transfert 4x4 Quadra-Trac s’adapte automatiquement à la nature du terrain. Un contrôle de traction Selec-Terrain permet au conducteur de configurer lui-même son auto aux conditions de roulage du moment en sélectionnant cinq réglages pré-définis. Pour animer toute cette cinématique de pointe, l’inédit V6 turbodiesel 3.0 CRD est pourvu d’un système common rail Multijet dernier cri, qui produit 241 ch, mais une version adoucie à 190 ch est également proposée, sur le premier niveau de finition Laredo.

Au volant, tout en offrant une conduite onctueuse, le Grand Cherokee ne se fait pas prier pour afficher une assurance comportementale du meilleur niveau, assortie d’un confort de suspension évident. Et sur les méchants chemins de terre, cet altier 4x4 avance avec le même brio. Silencieux et sonnant à l’oreille comme un V6 essence, il livre toute sa force contre peu de gazole, 10,6 l./100 ayant suffi à le nourrir durant notre essai.