L’abricot, séducteur de l’été

Compote d’abricots au romarin



Pour 6 à 8 personnes

Préparation et cuisson :

Préparation : 10 mn

Cuisson : 35 à 40 mn



-1 kg d’abricots

-1 gousse de vanille

-2 branches de romarin

-1 cuillerée à soupe d’huile

d’olive

-30 g de beurre

-150 g de sucre en poudre

-5 cuillerées à soupe

-de muscat



Laver, équeuter, ouvrir et dénoyauter les abricots.



Fendre la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur et racler les petites graines noires. Les mêler à l’huile d’olive.

Faire chauffer l’huile et le beurre dans une sauteuse. Y mettre les abricots et les faire revenir rapidement de tous côtés.



Ajouter alors la gousse de vanille, les branches de romarin, le sucre en poudre et le muscat. Mélanger.

Laisser cuire sur feu doux, jusqu’à ce que les abricots soient en compote, en mélangeant souvent.



Surveiller que la compote n’attache pas.



Lorsque la compote est prête, enlever la gousse de vanille, les branches de romarin et la laisser refroidir.