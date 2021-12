Anthony Delaplace est resté pendant la quasi-totalité de l'étape d'aujourd'hui en tête. Il s'est échappé avec plusieurs autre coureurs au 2e kilomètres et a conservé une avance tout au long du parcours. Il a finalement été rattrapé à 20 km de l'arrivée et termine 110e sur la ligne. Amael Moinard, autre Manchois, est quant à lui 105e. Les deux hommes sont respectivement 144e et 67e au classement général.