Octoplus à la Chapelle Saint-Julien à Petit-Quevilly

Pour célébrer Normandie Impressionniste, Octoplus dresse un panorama musical des créations contemporaines au célèbre mouvement pictural. "J'ai souhaité établir des correspondances entre des peintures et des pièces musicales, établir une relation d'atmosphère entre ces œuvres", nous explique Sylvain Baudry, directeur musical. Il met ainsi en perspective l'après-midi d'un faune de Debussy et le portrait d'un jeune pâtre de Renoir, Les baigneuses de Severac et celles de Cézanne, la suite de Dolly de Fauré et les jeunes filles au piano de Renoir: "Le piano, souvent peint, évoque l'intérieur bourgeois". Mais c'est surtout la forme de ces pièces qui évoque la peinture: "Celles de Debussy s'étoffent par de subtiles variations semblables à la touche impressionniste".

Pratique. Samedi 2 juillet à 19h et dimanche 3 juillet à 16h. Chapelle Saint-Julien à Petit-Quevilly. Tarif 5 à 8€. Réservation au 06 10 46 57 87