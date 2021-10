Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare à l'aître St-Maclou à Rouen

Inspirée par la magie de l'aître Saint-Maclou à Rouen (Seine-Maritime), Catherine Delattres décide pour cette nouvelle édition d'Un Soir à l'Aître, le fameux festival rouennais de théâtre de plein air, de mettre en scène la fable fantastique de William Shakespeare.

La cour de l'aître utilisée comme scène

Catherine Delattres justifie le choix de cette mise en scène : "C'est un projet qui m'était cher depuis longtemps et cette pièce coïncide particulièrement bien avec l'esprit des lieux", explique-t-elle. "Nous utilisons pour scène la cour de l'aître, alors que l'obscurité envahit peu à peu les lieux, l'intrigue se noue et les personnages féeriques apparaissent dans la forêt imaginaire de l'aître."

20 personnages, 10 comédiens

Comédie joyeuse, dynamique et enlevée, Le songe d'une nuit d'été parle d'amour, de mariage et d'inconstance. On y distingue quatre mondes différents dont sont issus une vingtaine de personnages incarnés par 10 comédiens. Autant d'univers qui, comme dans les rêves, s'entremêlent.

Pratique. Du 2 au 12 juillet à 21h (relâche le 7 juillet). Aître Saint-Maclou à Rouen. Tarif 6 à 16€. Tél. 02 35 98 12 31