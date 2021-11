Haltérophilie : Caen clotûre une belle saison 2015-2016

Les dirigeants du Caen Calvados haltérophile musculation (CCHM) ont de quoi être satisfait, au terme de cette saison 2015-2016 qui s'achève. Avec une équipe féminine et une équipe masculine en Nationale 1, la montée d'une troisième équipe en Nationale 2 fait du club caennais le seul de France avec autant de formations au niveau national.

Deux podiums nationaux

Autre satisfaction, pour la première édition des championnats de France par équipes mixtes, le club de Caen a été sacré champion de France. Une fierté pour le président Joël Renouf : "Nous avons une bonne réputation et nous ne pouvons que nous satisfaire de nos bons résultats". Sur le plan individuel, il tient à saluer les performances de Mélissa Dumarais, vice-championne de France, et d'Aboubakarr Kabia, troisième des championnats de France. "Tous ces résultats attestent du bon niveau de notre club".

Pour la saison prochaine, le club vise la montée des féminines parmi les neuf meilleurs équipes de France, et le maintien pour les deux équipes masculines en N1 et N2. Au delà de la compétition, le président tient à souligner l'importance des autres aspects de la pratique : "On est un club ouvert à un public varié. Compétiteur comme amateur, pour de la remise en forme, de la préparation physique, du développement personnel, c'est véritablement la force de notre association, tout le monde est le bienvenu".