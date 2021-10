Mercredi 29 juin 2016 à 21h, un incendie part de la cuisine d'un appartement situé au rez-de-chaussée, boulevard Amiral Mouchez au Havre (Seine-Maritime). Les pompiers maîtrisent vite le feu et prennent en charge le locataire, un homme de 65 ans, brûlé aux mains et au dos et légèrement intoxiqué par les fumées. Il est transporté à l'hôpital du Havre.

L'origine de l'incendie est a priori accidentelle.

