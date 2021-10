A Rouen, les ados volent des tricycles dans une école

La brigade anti-criminalité est requise mercredi 29 juin 2016 à 20H45, rue Newton à Rouen, pour des individus en train de pénétrer par effraction dans l'école Clément Marot et de voler des tricycles dans le cabanon de l'établissement.

Des tricycles retrouvés dans la cour

Sur place, les policiers voient les individus escalader le grillage de l'école pour en sortir. Ils parviennent à en interpeller deux, cachés derrières des buissons. Deux autres parviennent à prendre la fuite. Un téléphone portable et un disque dur sont retrouvés à proximité des deux interpellés, âgés de 14 et 16 ans et tous deux domiciliés à Rouen. Ils expliquent que les deux objets appartiennent à un de leurs complices.

Dans l'enceinte de l'établissement, l'entrée du cabanon a été fracturé. Plusieurs tricycles sont retrouvés dans la cour de l'école et s'apprêtaient à être embarqués par les voleurs.