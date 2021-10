Après une dispute, à Rouen, il cogne la tête de sa compagne contre le sol

Jeudi 30 juin 2016, la BAC est requise peu après minuit place du Général de Gaulle, en face de la mairie, à Rouen, pour une altercation entre un homme et une femme. Arrivés sur place, les policiers prennent contact avec le couple. La femme, âgée de 24 ans, et l'homme, âgé de 28 ans qui porte des traces de griffure au cou, ont mis fin à leur dispute et ne souhaitent pas l'intervention des policiers. Ces derniers repartent donc.

Frappée et jetée au sol

Mais quelques minutes plus tard, ils reçoivent un nouvel appel faisant mention d'une rixe, cette fois-ci rue de l'Hôpital, tout près de la mairie. Il s'agit une nouvelle fois du couple. La femme est au sol. Deux témoins expliquent aux policiers que l'homme l'a secouée et lui a cogné la tête contre le sol et contre les porte-Cy'clic. Un cutter est retrouvé sur les lieux mais le suspect n'en a pas fait usage.

L'homme est interpellé et placé en garde à vue. La victime a été soignée par les pompiers sur place mais a refusé d'être transportée à l'hôpital.

