Le musée des Beaux-Arts de Caen dépoussière ses collections

La saison estivale démarre lentement à Caen (Calvados), où de plus en plus de touristes se rendent sur le site très central du château et dans ses deux musées, dont celui des Beaux-Arts. A sa tête depuis mars 2015, Emmanuelle Delapierre est en train de transformer la présentation des collections permanentes dans le musée, pour "regagner en clarté" et la rendre plus intelligible à tous les publics :

La décoration et les peintures intérieures seront aussi modifiées pour une meilleure mise en valeur, et d'autres objets d'art vont être ajoutés dans les salles. Après plusieurs mois de chantier, le tout sera révélé au public à la fin du mois de janvier 2017.

Depuis septembre 2016, l'espace contemporain du musée a déjà bénéficié d'un renouvellement important, dont le contenu est réactualisé tous les ans autour d'une thématique.