Johann Birée, haltérophile handisport de Caen, et ambassadeur de la vie

Régulièrement appelé aux quatre coins de la Normandie pour témoigner de son parcours chaotique, Johann Birée était encore dans les écoles de Saint-Joseph et Sainte-Marie à Caen (Calvados), lundi 27 et mardi 28 juin 2016. "Je veux prouver que malgré le handicap et la douleur quotidienne, on peut accomplir de grandes choses. J'ai envie de rigoler ! On n'a qu'une vie !" Son parcours, il le compte dans un ouvrage sorti en mai 2016 intitulé Hémiplégie et handisport, une histoire hors du commun.

Caennais de 31 ans, il n'en a que huit quand la voiture familiale est heurtée par un camion à Mortray dans l'Orne, le 9 juillet 1993. S'en suivent trois semaines de coma et une longue période de rééducation. Outre les fractures, une hémiplégie est constatée sur l'ensemble de la partie droite de son corps. "Aujourd'hui, j'ai 30% de capacité en moins qu'un valide", explique cet ambassadeur du sport et du handicap en Normandie, choisie par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

"Au centre de rééducation de la Ferté-Macé après l'accident, les médecins m'ont dit que je ne pourrai plus faire de sport". Pourtant 20 ans plus tard, en 2014, il devient champion de France d'haltérophilie handisport, avant de récidiver l'année d'après. Mais de nouvelles douleurs l'empêchent désormais de défendre son titre. Alors, il s'est fixé un nouvel objectif : devenir arbitre international de la discipline, après une formation qui débutera en octobre. Il y a fort à parier qu'il le remplira.