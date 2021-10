L'Orne dans ma poche : une application pour visiter le département et accéder à ses services

Le projet de portail multiservices "L’Orne dans ma poche" a été lancé mardi 28 juin 2016, chez Orange, dans le quinzième arrondissement de Paris. Mais il faudra attendre l'automne pour pouvoir utiliser cette Appli. Celle-ci doit faciliter le quotidien des ornais et celui des touristes venus séjourner dans ce département.

La première appli départementale

Cette application mobile sera téléchargeable sur les systèmes d’exploitation iOS et ANDROID, et sera personnalisable par chaque utilisateur. "L’Orne dans ma poche" permettra ainsi aux Ornais et aux visiteurs d’accéder à :

Des informations générales : la liste des points d’intérêts du département, localisés sur une carte qui s’accompagnera d’un moteur de recherche « autour de moi » affichant les lieux de visites, de sorties et de découvertes liés au patrimoine et à la culture, les types d’hébergement et de restauration, certains équipements sportifs, des informations relatives à la santé et à la solidarité, la météo locale, le trafic ;

Des micro-services urbains : un service de réservation et de paiement de billets de concerts, de théâtres et d’événements culturels, la géolocalisation en temps réel des transports et un

comparateur d’itinéraire multimodal, des alertes trafic, météo, sécurité personnalisées ou encore le taux d’occupation en temps réel d’infrastructures collectives qui seront sélectionnées par le Département.

Application évolutive

Cette application évolutive s’enrichira d’une solution de carte de vie quotidienne pour dématérialiser le paiement et le ticket de services (piscines, bibliothèque, etc) et pourra tirer parti de nouveaux services s’appuyant sur l’exploitation de bases de données existantes, partagées, agrégées.

On peut toutefois s'étonner du lancement parisien officiel de la construction de cette appli, alors que son existence même et que son financement ne seront actés par les élus départementaux.

[pdf1]