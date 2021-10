Jazz : Le festival Le son des Cuivres de retour à Mamers pour une 4ème édition

Pour cette fin de semaine, les amateurs de jazz vont être comblés dans la Sarthe. Il y a le nouveau festival Jazz in Juigné samedi et dimanche et il y a dès ce jeudi 30 juin Le son des Cuivres à Mamers!

L'artiste qui va inaugurer cette 4ème édition est Ibrahim Maalouf (complet)! Vous aurez aussi German brass, Arturo Sandoval 6tet et Michel Leeb & the Brass Messengers pour ne citer qu'eux. La programmation complète est à retrouver sur lesondescuivres.com

Tarif: 22€ la journée pour vendredi 1er, samedi 2 ou dimanche 3 juillet ou bien 60€ pour le pass 3 jours (du vendredi au dimanche).

Rendez-vous du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet à l'espace Saugonna de Mamers (72).