Euro 2016 : "la France n'a pas le droit de perdre", selon un entraîneur de foot du Calvados

Alors que les quarts de finale de l'Euro 2016 de football commencent jeudi 30 juin 2016, la France a encore beaucoup de choses à prouver selon Hervé Savaroc, entraîneur de l'AS Ifs (Calvados).

L'Islande est-elle un meilleur adversaire que l'Angleterre pour la France ?

"Je ne pense pas. L'Angleterre me paraissait plus accessible pour les Bleus. Maintenant, les Islandais sont peut-être allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Ils auront peut-être le sentiment du devoir accompli avec ce quart de finale atteint. A la France d'en profiter. Elle n'a pas le droit de perdre."

Que vous inspire le parcours des Bleus ?

"Didier Deschamps est né sous une bonne étoile. Tout bascule du bon côté alors que dans le jeu ce n'est pas exceptionnel. Nous avons pas mal de joueurs surcotés et au plus haut niveau international, ça ne va pas tarder à se voir. Ils ne me font pas rêver, même s'il y a du talent devant avec Antoine Griezmann. Je ne me relève pas la nuit pour voir le match une deuxième fois !"

Quelle équipe vous a plu ?

"En tant que coach, on ne peut qu'être enthousiaste en voyant jouer l'Italie, avec une qualité d'organisation et une discipline très cohérentes. Contrer autant d'équipes avec un dispositif en 3-5-2, c'est assez rare dans le football moderne. Ce n'est pas impossible qu'ils aillent au bout."