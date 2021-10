Orne Terroir : un guide qui recense les produits fermiers et artisanaux du département

L'édition 2016/2017 du guide "Orne Terroir", qui recense les productions agricoles et artisanales ornaises labellisées, est paru fin juin 2016. Cette 21ème édition recense 308 produits fermiers et artisanaux de l'Orne, qui ont été labellisés après dégustation. On y découvre onze nouvelles spécialités, comme le "prestige de poire" ou "la Glace au camembert" ; mais aussi deux nouveaux restaurateurs, trois nouvelles boutiques et 6 nouveaux producteurs, comme Ludovic Dubreuil, producteur cidricole à Bagnoles-de-l'Orne : sous la marque Bagnoles de Pommes :

Cette 21ème édition du guide "Orne Terroir", diffusée à trente milles exemplaires, est notamment disponible dans les offices de tourisme, les gîtes ruraux, et les campings.