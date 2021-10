La RATP s'installe à Caen pour briguer ses transports en commun

L'opérateur historique des transports parisiens se met au vert. RATP Dev, filiale du groupe RATP, inaugurait lundi 27 juin 2016 à Caen (Calvados) de nouveaux locaux. Elle lorgne aujourd'hui le prochain renouvellement de l'offre de transports de l'agglomération caennaise, dont le cahier des charges vient d'être publié. Un marché potentiel de 50 millions d'euros par an.

Une offre adaptée aux besoins

Présente dans une quarantaine de villes françaises et dans quinze pays, l'entreprise souhaite être présente en amont pour appréhender l'environnement local et adapter au mieux l'offre qu'elle proposera. Pour Bruno Port, directeur RATP Dev pour la zone Nord et Ouest, ses compétences répondent aux besoins :

Partenariats et innovations

Une douzaine de personnes seront mis à contribution pour répondre à l'appel d'offres. RATP Dev souhaite créer un outil sur mesure pour Caen, en développant des partenariats avec des entreprises et en misant sur les innovations.