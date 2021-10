Madrid (AFP). Espagne: les socialistes refusent leur appui à Rajoy

M. Rajoy avait réclamé dimanche soir le "droit de gouverner" après avoir obtenu 137 députés sur 350, mais la majorité absolue de 176 sur 350 à la Chambre continue à lui échapper.

Le secrétaire d'organisation du PSOE, César Luena, a fait valoir qu'il revenait d'abord à Mariano Rajoy de tenter de former un gouvernement, en tant que premier parti politique.

"Nous allons y aller pas à pas" mais "celui qui doit prendre l'initiative (de tenter de former un gouvernement), c'est M. Rajoy", a dit M. Luena, numéro trois du parti, à la radio Cadena ser, alors que le Premier ministre sortant conservateur doit rechercher l'appui d'autres forces pour pouvoir gouverner.

A la question "les socialistes pourraient-ils s'abstenir" à un vote d'investiture si cela était nécessaire pour former un gouvernement, M. Luena a répondu: la décision "viendra en son temps mais la vocation du PSOE, c'est d'évincer Rajoy".

Il a assuré que la position des socialistes restait la même que pendant la campagne, en disant: "nous n'allons pas appuyer Rajoy ni par action ni par omission, pour que ce soit clair".

Le PSOE a rejeté la possibilité d'entrer dans une coalition transversale avec le PP et les centristes de Ciudadanos: "Les votes du PSOE reçus hier sont destinés à évincer Rajoy, pour changer les politiques injustes, inefficaces, antisociales du PP", a dit M. Luena.

Les Espagnols ont dû retourner aux urnes dimanche, six mois après les législatives du 20 décembre, les partis n'ayant pas été capables de trouver une formule de coalition.

Mais les résultats ont peu varié et dans un Parlement fragmenté entre quatre grandes forces --les conservateurs, les socialistes, la coalition de gauche Unidos Podemos et les libéraux de Ciudadanos-- une alliance sera incontournable pour pouvoir former un gouvernement.

Le PSOE a perdu dimanche 120.000 voix et cinq sièges par rapport aux législatives de décembre et M. Luena a redit que les socialistes n'étaient "pas satisfaits des résultats".

Mais il a rappelé qu'ils restaient "la première force à gauche", la coalition Unidos Podemos emmené par Pablo Iglesias ayant échoué à les devancer, comme l'avaient annoncé à tort tous les sondages.