Un nouveau jardin partagé à Rouen

En 2015, la mairie de Rouen a eu l'idée de créer un jardin partagé sur un terrain lui appartenant, au coeur des immeubles Grammont-Dévé. Après concertation des habitants, la Maison des Loisirs-Dévé a été nommée porteur du projet.

Une Charte de Jardinage Urbain

Aujourd'hui, ce "Jardin de Félix" (clin d'oeil au Dr Félix Dévé) se compose de 15 parcelles individuelles, et d'autres communes. Yvon Robert a signé la Charte de Jardinage Urbain avec Catherine Savary, la co-présidente de la Maison des Loisirs-Dévé qui remarque : "Il se crée déjà un lien social entre les jardiniers, les habitants et les passants !"

Outre la création de liens socaux, la Charte encourage le respect de l'environnement et l'embellissement de l'espace public.

Les projets ne manquent pas

Il est déjà prévu l'ajout d'un cabanon pour abriter le matériel, d'une table de pique-nique, d'un second composteur, et la création d'une nouvelle parcelle consacrée aux plantes aromatiques et médicinales.

A terme, pour une gestion indépendante du jardin, une association sera crée.