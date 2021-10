Orne : une aide au retour à l'emploi des parents en congés parentaux

La mise en place dans l'Orne d'un accord national entre l’État, Pôle Emploi, et la Caisse d'Allocation Familiale : il s'agit d'anticiper le retour à l'emploi d'un parent qui a pris un congé parental pour élever son enfant et qui n'aurait pas de travail à l'issue de ce congé.

Un courrier de la Caisse d'Allocations Familiales

Les personnes concernées (si elles ont opté pour un « Clca » Complément de libre choix d'activité ou pour une « PréParE » Prestation Partagée d’Éducation de l'enfant) sont directement contactées par la CAF, un an avant la fin du congé parental.

Sur la base du volontariat

Quand les personnes sont volontaires, l'idée est de ne pas perdre de temps et de faire un point de situation, de trouver une éventuelle formation, et être suivie et épaulée dans ses recherches d'emploi, avant la fin du congé parental maternel ou paternel. Ce congé peut être de 6 mois par parent pour le premier enfant, et de 24 mois par parent à compter du deuxième enfant.

Sylvia Lecardronnel, directrice de Pôle Emploi dans l'Orne :

Des dispositifs sont également mis en place pour lever les freins au retour à l'emploi, comme par exemple avec l’accueil du jeune enfant durant d'éventuelles périodes de formation.