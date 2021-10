A Rouen, roué de coups par cinq hommes pour son portefeuille

Il est 1h30, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juin 2016, lorsque la BAC est appelée pour se rendre rue de la chaîne à Rouen (Seine-Maritime). Une victime explique qu'elle a subi les coups d'un groupe de cinq jeunes hommes qui ont tenté de lui voler son portefeuille, rue des Carmes.

A coups de pied et de poing

Lorsque les policiers arrivent sur place, la victime explique qu'un homme s'est avancé vers lui pour discuter et lui a fait un balayage. Il est tombé à terre et s'est violemment cogné la tête. Quatre autres hommes sont arrivés et l'ont roué de coups de pied et de poing. Malgré cela, la victime est parvenue à s'enfuir. Elle se plaint de vives douleurs et présente un hématome sur le crâne.

Les policiers retournent rue des Carmes, et la victime reconnaît ses agresseurs, restés au même endroit. Ils sont immédiatement interpellés puis placés en garde à vue.