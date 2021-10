Handball, mondial 2017 : Rouen accueillera les matches de la Poule C

C'est désormais officiel, Rouen (Seine-Maritime) sera l'hôte des rencontres de la Poule C du Championnat du monde masculin de handball 2017. De belles recontres en perspective.

Pas les Experts mais l'Allemagne et la Croatie

Du 13 au 20 janvier, l'Allemagne, la Croatie, la Biélorussie, la Hongrie, le Chili et l'Arabie Saoudite vont s'affronter au kindarena.

Les quatre premiers de chaque poule seront qualifiés pour les huitièmes de finale qui auront lieu à Paris, Lille Métropole, Albertville et Montpellier. Les équipes classées 5e et 6e de chaque poule disputeront la Coupe du Président à Brest (21-23 janvier). Les demi-finales et la finale se dérouleront à Paris du 26 au 29 janvier 2017.