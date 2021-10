Londres (AFP). Royaume-Uni: le référendum sur le Brexit, mode d'emploi

- Quelle est la question posée ? -

Le bulletin de vote porte la question suivante: "Le Royaume-Uni doit-il rester un membre de l'Union européenne ou quitter l'Union européenne?"

Les Britanniques ont ensuite le choix de cocher l'une de ces deux cases: "Remain a member of the European Union" (Rester un membre de l'Union européenne) ou "Leave the European Union" (Quitter l'Union européenne).

Suite à une recommandation de la Commission électorale, cette formulation a été préférée à un simple choix oui/non, jugé trop favorable au camp du maintien.

A noter qu'au Pays de Galles, les bulletins sont rédigés à la fois en anglais et en gallois.

- Qui vote ? -

Tous les citoyens britanniques âgés de 18 ans le jour de l'élection et inscrits sur les listes électorales. Mais aussi les ressortissants de la République d'Irlande et du Commonwealth qui résident au Royaume-Uni, ainsi que les citoyens de Gibraltar. Soit au total 46,5 millions d'électeurs.

Hormis les Irlandais, les Maltais et les Chypriotes, les autres ressortissants de l'UE résidant au Royaume-Uni ne bénéficient pas de ce privilège.

Les Britanniques résidant à l'étranger depuis moins de 15 ans ont également le droit de participer au vote.

Un recours en justice pour autoriser les expatriés de plus longue date à voter au référendum a été rejeté par la Cour suprême en mai.

- A quand le verdict ? -

Les bureaux de vote sont ouverts de 07h00 à 22h00 locales (de 06h00 GMT à 21h00 GMT). Le dépouillement commence dès la clôture des bureaux de vote et les résultats sont attendus tôt vendredi matin.

Chacun des 382 centres de dépouillement locaux va déclarer, un par un, ses résultats tout au long de la nuit. Celui de Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre, et celui de Wandsworth à Londres devraient donner les premiers résultats vers 00h30 (23H30 GMT) vendredi. Une grosse vague de résultats devrait tomber vers 02H00 du matin, suivie d'une deuxième deux heures plus tard.

L'heure de proclamation des résultats dépendra de l'écart entre le "Remain" et le "Leave".

Le taux de participation, qui devrait être annoncé plus tôt, pourrait donner une indication précieuse. Élevé, il pourrait favoriser le camp du "Remain".