Météo : violents orages, la Normandie reste en alerte orange

Dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 juin 2016, la Normandie a été frappée par des milliers d'impacts de foudre, selon Keraunos, l'Observatoire des orages. Météo France, qui avait placé les cinq départements de la région en alerte orange, a décidé de maintenir la vigilance jeudi.

Les impacts de foudre de 8h mercredi, à 8h jeudi :

Le phénomène devrait se poursuivre dans la matinée et gagner en intensité en milieu de journée. "Les orages seront parfois violents, accompagnés de grêle, de rafales de vent comprises entre 70 et 100 km/h et de précipitations de fortes intensités. L'activité électrique sera soutenue", indique Météo France.

Des températures élevées

Les températures seront encore très élevées jeudi. Elles atteindront 28°C à Evreux (Eure), 26°C à Alençon (Orne), 25°C à Rouen (Seine-Maritime), 22°C à Caen (Calvados) et Saint-Lô (Manche) et seulement 16°C à Cherbourg.

C'est en début de soirée que les orages se dissiperont. Une nuit assez claire est attendue sur la Normandie.

Les prévisions de Météo France pour la journée de jeudi :

Des belles éclaircies pendant le week-end

Pour la journée du vendredi, le soleil devrait faire son retour avec de très belles éclaircies sur tout le territoire normand. Le thermomètre sera quant à lui en chute libre, avec cinq degrés en moins par rapport à la journée précédente.

Le week-end devrait être assez agréable avec un ciel bien dégagé. Des averses ne seront pas à exclure. Les températures seront comprises entre 12°C et 20°C.