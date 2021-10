Festival Beauregard, près de Caen : des artistes chouchoutés à l'eau de coco et aux bonbons Haribo

Dans les coulisses du festival Beauregard à Hérouville Saint-Clair (Calvados), une sortie quelque peu insolite sera proposée du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2016 aux 33 groupes et artistes qui animeront la huitième édition de ce grand rassemblement musical. Et en toute discrétion. En contrebas du célèbre château qui a donné son nom à ce rendez-vous annuel, un bateau les attendra pour une excursion sur le canal, en direction du musée Pégasus Bridge. "Notre objectif est qu'ils gardent le meilleur souvenir de leur passage ici, souligne Audrey Bellery, responsable de l'accueil des artistes depuis la première édition en 2009. Cette année là, le chanteur américain Jason Mraz avait demandé à ce qu'on lui organise une excursion sur les plages du Débarquement."

Audrey Bellery sur une des nouveautés 2016 Impossible de lire le son.

L'Euro de football, incontournable

Cette année, des écrans pour retransmettre les matchs de l'Euro de football sont vite apparus indispensables. Ils avaient été très appréciés des artistes lors de la Coupe du monde au Brésil en 2014. "Nous nous sommes professionnalisés et nous sommes ravis des retours." L'an passé, le régisseur de Sting avait ainsi adressé un courrier aux organisateurs hérouvillais pour les féliciter, les hissant même au rang "du meilleur accueil des festivals en France".

Lire : la programmation 2016 de Beauregard

Le schéma est désormais bien rodé : quatre loges dans le château et cinq autres dans un bâtiment annexe, complètent le village dédié aux artistes qui en comptent une dizaine. Et il faut parfois voir grand. L'an passé, Lenny Kravitz était accompagné de 41 personnes ! A chaque contrat liant un groupe ou un chanteur au festival, un document liste noir sur blanc, toutes les demandes particulières des groupes : le "rider". Les listes concernent le mobilier, la boisson et la nourriture, essentiellement.

Miel et eau de coco

Dix des groupes à l'affiche cette année, dont PJ Harvey ont par exemple demandé de l'eau de coco. Ce produit est en vogue dans le milieu depuis quelques années, tout comme le miel manuka, bon pour la gorge, inscrit sur le "rider" de Beck qui sera sur la scène hérouvillaise vendredi 1er juillet. Les produits locaux ne sont que très rarement demandés, à l'inverse des grandes marques de whisky, de rhum ou de vodka. Des bières brassées dans le Calvados sont cependant toujours à disposition. Et cette année, une bouteille d'absinthe a été commandée.

"Côté nourriture, je constate qu'il y a de plus en plus de demandes par rapport à des régimes particuliers, mais on s'adapte sans problème", assure Audrey Bellery, comme l'an passé quand Asaf Avidan avait demandé des steaks de seitan, à base de blé ou d'épeautre. "Ils me font découvrir pas mal de trucs !" Souvent commandés par des chanteurs français, des bonbons Haribo figurent cette fois sur la liste des rappeurs de Los Angeles, Jurassic 5. A Hérouville, des huîtres sont toujours disponibles pour les artistes. Tout comme la voiture pour les conduire du château à la scène, même s'il n'y a que trente mètres à parcourir.

REPERES