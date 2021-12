12 000 m2 de surface commerciale : la naissance du Val Saint-Clair à Hérouville

Situé en contrebas de l’hypermarché Carrefour, ce projet a pris racine en 2006, alors que le maire, Rodolphe Thomas, souhaitait conforter et consolider l’attractivité économique de la seconde ville du département face à tous les projets de sites commerciaux qui ont éclos depuis et continuent de se multiplier dans l’agglomération caennaise. La municipalité y a mis le prix puisque, pour niveler le terrain, elle fait détruire une tribune et ensevelir les anciens rectangles verts du club de football de l’ASPTT fin 2009.

Culture, sport, loisir

En décembre 2012, 12 000 m2 de surface commerciale seront donc disponibles, de nombreuses enseignes ayant déjà annoncé qu’elles s’y implanteraient comme Casa, Sport 2000, Orchestra ou encore La Grande Récréation. Des enseignes pas toujours en accord avec les thèmes retenus par les élus à la genèse du projet, à savoir la culture, le sport et le loisir, proposés par les élus à la genèse du projet.

250 emplois

Le montant total de l’opération s’élève à 33 millions d’euros, dont le financement est assuré par la société d’investissements immobiliers Klepierre, spécialisée dans les centres commerciaux. C’est elle qui se chargera de la location des baux.

Rodolphe Thomas se réjouit du fait que “ce nouveau centre commercial s’est installé en Zone franche urbaine, favorisant ainsi l’embauche des Hérouvillais, puisque les entreprises concernées bénéficieront de dispositifs d’aide à la création d’emplois”. Près de 250 embauches sont à la clé. Le Val Saint-Clair s’adosse ainsi au vaste plan de rénovation urbaine entrepris depuis 2006.