Eure : opposés à la fermeture de deux collèges, ils envahissent le conseil départemental

Session agitée au conseil départemental de l'Eure, lundi 20 juin 2016. Réunis en assemblée plénière à Evreux, les conseillers n'ont pas pu commencer le débat à 9h30 comme prévu. Des manifestants ont pénétré dans l'hémicycle alors que la discussion sur le plan pluriannuel d'investissements concernant les collèges allait commencer. Ce dernier prévoit la reconstruction de neuf collèges, la restruction de cinq autres et la fermeture des établissements Pablo Neruda d'Evreux et Pierre-Mendès-France de Val-de-Reuil. C'est pour protester contre ces fermetures que les manifestants ont interrompu la séance.

Le président Sébastien Lecornu a signé un ordre de réquisition des forces de l'ordre pour faire évacuer l'hémicycle. Les manifestants se sont alors retranchés dans le hall du département et l'assemblée a pu commencer à 11h. Le PPI a été finalement adopté.

Plainte déposée

Sébastien Lecornu a dénoncé cette intrusion :

Les gens qui sont entrés ici ce matin sont davantage des militants politiques que des parents d'élèves. J'ai donc déposé une plainte pour délit d'entrave et je demanderai que les personnes qui sont entrées dans cet hémicycle soient poursuivies, comme toute personne qui commet un délit. L'autorité ne saurait être remise en cause. Tant que je serai président du conseil départemental, on ne se comportera pas comme ça dans cet hémicycle, ce n'est pas négociable.