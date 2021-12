Huit casinos : faites vos jeux !

Si le Calvados possède les plus belles plages de sable fin du littoral français, question casinos, il n’est pas non plus en reste. Pas moins de huit établissements parsèment le littoral, de Luc-sur-Mer à Deauville, en passant par Saint-Aubin ou Cabourg. Black Jack, roulette, machines à sous ou encore poker, la passion du jeu attire de nombreux amateurs. Loin des dérives connues dans les décennies passées, les casinos sont aujourd’hui perçus comme un espace de détente et de compétition ludique, l’avènement du poker en est une bonne illustration. Malgré la concurrence des sites internet de jeu d’argent, les casinos tiennent bon : impossible de retrouver l’ambiance de leurs soirées d’été seul, face à un écran. Et contre les possibles addictions, les casinos, eux, jouent le jeu : les campagnes effectuées par les enseignes pour un “Jeu Responsable”, sorte de contrat entre les joueurs invétérés et les casinos en apportent utilement la preuve.

Pratique. Ciro’s Barrière à Deauville, tél. 02 31 14 31 14, www.lucienbarriere.com ; Grand Hotel de Cabourg, tél. 02 31 28 19 19, www.casinocabourg.com ; Casino de Villerville, tél. 09 61 31 34 33 ; Casino Barrière de Trouville, tél. 02 31 87 75 00, www.lucienbarriere.com ; Joa Casino de Saint-Aubin-sur-Mer, tél. 02 31 96 78 82, www.joa-casino.com ; Casino d’Houlgate, tél. 02 31 28 75 75, www.casino-houlgate.fr ; Casino de Luc-sur-Mer, tél. 02 31 97 32 19, www.luc.groupetranchant.com