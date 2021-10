Jazz: Near Life Experience, le nouvel album de Scott Kinsey

Scott Kinsey est un claviériste américain qui a beaucoup joué avec le groupe Tribal Tech (jazz fusion). Il a aussi collaboré à la BO des films Ocean's eleven et Ocean's twelve.

Il a sorti en 2006 un album en tant que leader: Kinesthetics. Dix ans plus tard, le revoilà avec "Near Life experiance". Pour enregistrer cet album, il a parcouru le monde et collaboré avec de nombreux artistes comme Steve Tavaglione (sax), Matthew Garrsion (basse), Michael Landau (guitare), Arto Tuncboyaciyan (Percussions/Voix), Lalah Hathaway (chant), Gary Novak et Cyril Atef (batterie).

L'album contient 12 titres et est disponible dès à présent à la vente.