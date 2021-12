Les randonnées de la paix, 3e édition

Gold Beach, Juno Beach, Sword Beach... Au départ des plages du débarquement, quinze itinéraires de 5 kilomètres à 140 kilomètres sont proposés, dont deux parcours rollers, deux randonnées équestres et trois à vélo.

Sur les traces des héros

Le 17 juillet, date anniversaire de la libération de la ville de Caen par les Canadiens, les randonneurs pourront découvrir tout au long des itinéraires, musées, stèles, vestiges du Mur de l’Atlantique, cimetières militaires... Un véritable parcours commémoratif, et l’occasion de se remémorer les événements fondateurs de la paix en Europe. A l’issue de ce parcours sur les traces de nos libérateurs, les participants se retrouveront pour un goûter chaleureux dans la vallée du Mémorial de Caen, où des vétérans de guerre les attendent pour échanger, partager, transmettre... Marcher pour la mémoire, c’est aussi se rappeler que la Paix n’est jamais définitivement acquise.

Pratique. Dimanche 17 juillet au départ des plages du débarquement. Infos et réservations sur www.randonnees-normandes.com ou tél. 02 31 97 30 41.