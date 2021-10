EN IMAGES: 7000 participants pour la Holi Run de Rouen

Couleur, joie de courir et soleil ont été les principaux atouts de la Holi Run édition 2016. Après avoir pris leurs dossards les 7000 coureurs ont pris place à l'entrainement intensif du coach René. Une quinzaine de minutes pour s'échauffer dans la bonne humeur et en musique avant de prendre les départs de la course 5 ou 10km.

Musique et jet de couleur jusqu'au bout de la nuit

Chaque participant reçoit à tous les kilomètres de la poudre de couleur pour égayer cette manifestation caritative. Aprés une heure de course, une Dj Holi parti rassemble touts les coureurs en musique jusqu'a la fin de la nuit. Fait important de l'événement: le jeté de couleur en fin de soirée lancé par tous les participants.