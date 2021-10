Un été au Havre 2017, pour fêter les 500 ans de la ville : le programme

Le compte à rebours est lancé. En 2017, Le Havre (Seine-Maritime), ville fondée par François 1er en 1517, fêtera son 500e anniversaire. Et du 27 mai au 8 octobre 2017, de nombreuses festivités seront organisées dans la ville portuaire. Pour le maire Edouard Philippe, il ne s'agit pas seulement "de célébrer le passé" mais de "montrer ce qu'est vraiment la ville du Havre et qui sont les Havrais. Nous voulons attirer le plus grand nombre possible de visiteurs". L'édile, accompagné de Jean Blaise, directeur artistique de l'événement intitulé Un été au Havre 2017, les a présentées vendredi 17 juin 2016. Présentation de l'anniversaire en cinq temps forts.

La parade d'ouverture

Le 27 mai 2017, la compagnie Art Point M organise une grande parade de l'Hôtel de Ville jusqu'à la plage. "300 personnes seront castées et porteront 10 costumes représentant des monuments emblématiques de la ville et de son architecture, raconte Jean Blaise. Et 3000 figurants, arborant des costumes, drapeaux et masques se joindront à la parade." Au bout de cette dernière, une grande scène sera installée sur la plage : "Nous avons donné carte blanche à Catherine Ringer."

Les géants débarquent

Du 6 au 9 juillet 2017, la célèbre compagnie Royal de Luxe s'approprie la ville. Ls géants défileront ainsi dans la ville et attireront des centaines de milliers de visiteurs. "Ils se baladeront dans la ville et grimperont peut-être même sur le toit de la mairie", annonce Jean Blaise.

Installations géantes

Des installations géantes - éphémères ou pérennes - verront le jour. Julien Berthier fera trôner son Altoviseur, un rétroviseur géant, sur letoit du lycée Claude Monet, ce qui permettra d'avoir une vue sur la mer. Stéphane Thidet permettra à une fontaine de voir le jour sur le bassin du commerce "à qui l'on va redonner vie", dixit Jean Blaise. Derux jets se percuteront et formeront une cascade. Enfin, Vincent Ganivet créera deux arches géantes et colorées à base de containers, au bout du quai de Southampton.

Des milliers de portraits

"Nous avons imaginé photographier tous les Havrais pour avoir un portrait de la ville à travers toutes ces photographies", explique Jean Blaise. Tous ces clichés seront ensuite exposés dans l'une des poudrières des jardins suspendus. Et chaque Havrais qui se sera fait tirer le portrait pourra afficher sa photo en grand sur le mur de la salle. L'exposition, qui débutera le 8 octobre 2017, sera pérenne. Jean Blaise l'imagine même durer un siècle.

La clôture

C'est l'artiste chinois Cai Guo-Qiang qui est chargé du feu d'artifice de clôture, le 8 octobre 2017. Le feu, qui sera un clin d’œil à l'impressionnisme et se voudra "poétique" sera tiré à 8h, au moment du lever de soleil.

Mais aussi...