Calvados : surendettée, l'employée "exemplaire" dérobe de l'argent dans le coffre-fort

L'assistante de gestion du centre "Aqualudique" de Vire (Calvados) a été jugée en son absence, mercredi 15 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Caen, pour vol. Les faits se sont déroulés dans le courant du mois d'aout 2015. A cette époque, une enveloppe contenant 2780 euros en liquide disparaît du coffre-fort de l’établissement. Celui-ci est fermé à l'aide d'une combinaison manuelle. Le patron ainsi que quatre de ses employés en possèdent les chiffres.

Employée exemplaire

Aucun soupçon n'est porté sur cette femme, âgée de 46 ans, embauchée en 2002 et se montrant une employée exemplaire. On imagine la surprise lorsqu'elle se dénonce. "Mon mari a perdu son emploi. Nous avons une maison et trois crédits à rembourser, ce qui nous cause de graves problèmes financiers. Nous somme aujourd’hui en surendettement."

"Je n'en dors plus"

En dérobant l'enveloppe, elle pensait rembourser assez rapidement sans que personne ne le remarque. Cela n'a pas été le cas. "Cette histoire me ronge, ça me pourrit la vie, je n'en dors plus." Depuis ses aveux, elle a effectivement commencé à rembourser la somme dérobée. Prenant en compte son désarroi et sa volonté de réparer le préjudice dont elle est l'auteure, le tribunal se montre clément. Elle est condamné à un mois de prison avec sursis, à l'obligation de s'acquitter du solde de la somme volée (2109 euros) et à 500 euros de frais de justice.