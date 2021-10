"Destins liés" est le nouvel album du $-crew, le groupe de rap parisien composé de Nekfeu, 2zer Washington, Framal et Mekra. Le groupe a dévoile plsuieurs extraits au fil des dernières semaines comme On va le faire et même un freestyle enregistré en studio .

Destins liés comprend 16 titres et il est disponible en téléchargement légal ou sur CD.