Paris (AFP). Euro-2016: enfin du football pour oublier les hooligans?

L'Espagne, double tenante du titre, et l'Italie vont tenter de se qualifier vendredi pour les 8e de finale et redonner sa place au jeu dans un Euro-2016 pollué par les violences des hooligans et les polémiques en tout genre, comme le vrai-faux bras d'honneur de Paul Pogba.