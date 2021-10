Pêche, nautisme et tourisme balnéaire en Normandie : l'appel à la prudence du préfet maritime

En 2015, 574 opérations de secours ou d'assistance en mer ont été menées pendant la saison estivale, du Mont-Saint-Michel (Manche) à la frontière belge. Réunis au Cross Jobourg vendredi 10 juin 2016, les professionnels du secours et de la prévention rappellent que pour réduire ce chiffre, quelques gestes simples suffisent.

Attentions aux grandes marées

Prendre connaissance de la météo et des horaires de marée est indispensable, surtout en Normandie. "Les pêcheurs à pied, notamment les touristes, sont très souvent surpris par l'ampleur de la marée et sa rapidité. Nous avons mené cinquante-deux interventions l'été dernier, liées à ce phénomène, avec des personnes isolées par les eaux", détaille Pascal Ausseur, préfet maritime de la Manche et Mer du Nord. Il faut aussi penser à prévenir un proche d'une heure de retour estimée.

Les pêcheurs à pied peuvent désormais être géolocalisés par le Cross Jobourg, s'ils possèdent un smartphone. Une fonction particulièrement intéressante lorsque la brume de mer tombe et empêche de se repérer, comme le note Luc Noslier, directeur du Cross Jobourg :

Luc Noslier Impossible de lire le son.

Le numéro de téléphone 196 permet de contacter directement le Cross en cas d'urgence, depuis le littoral. En mer, où le réseau téléphonique ne passe pas, l'idéal est de posséder une radio VHF.

Porter un gilet adapté



Autre équipement : le gilet de sauvetage. A bord, il doit y en avoir un pour chaque passager, adapté à la taille des enfants, s'il y en a. Comme chaque été la SNSM organisera un comptage les 9 et 10 juillet, pour vérifier le pourcentage de plaisancier qui portent le gilet, une fois sur l'eau. Ils sont en moyenne 40%, ce que déplore Jean-Marie Choisy, délégué départemental de la SNSM, qui est impliquée dans 50 % des opérations de sauvetage :

Jean-Marie Choisy Impossible de lire le son.

Un mot-clé : "responsabilité"

Cette année, les autorités insisteront sur le rôle de "chef de bord". Il s'agit de la personne qui doit s'être assurée que les éléments de sécurité sont bien là, et que la météo et les horaires de marée sont connus. "Sur un bateau, il y a toujours un chef" rappelle Pascal Ausseur, pour qui tout est affaire de responsabilité :

Pascal Ausseur Impossible de lire le son.

Enfin, pour éviter de mobiliser les secours inutilement, pensez à alerter le Cross Jobourg en cas de perte de matériel, comme les voiles de kite-surf. Pour les mêmes raisons, il faut aussi prévenir les autorités si une personne signalée disparu est rentrée chez elle par ses propres moyens !