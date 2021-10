Doctolib, l'application qui gère les rendez-vous médicaux, s'installe dans le Calvados

Une ligne occupée, un appel en dehors des heures d'ouverture du cabinet etc. Prendre un rendez-vous médical nécessite parfois patience et pugnacité. C'est fort de ce constat que les fondateurs de Doctolib ont lancé leur concept en janvier 2014?: un site Internet et une application qui permettent aux patients de prendre eux-mêmes leurs rendez-vous, en quelques clics, et à tous moments. Seul impératif : que le professionnel de santé ait souscrit au service. "En France, 10 000 praticiens libéraux ont déjà adhéré", assure Étienne Godet, représentant de Doctolib dans le Calvados.

Bientôt le CHU??

Dans ce département, angiologue, chirurgiens orthopédiques, pédiatre ou encore médecins généralistes utilisent Doctolib. À Hérouville Saint-Clair (Calvados), c'est notamment le cas d'un cabinet de cardiologie. Faciliter la vie de leurs patients n'a pas été le seul argument pour convaincre ces médecins associés.

"Notre premier souci, ce sont les rendez-vous non honorés. Ils sont pris très longtemps à l'avance. Il arrive aux patients d'oublier", explique le Dr Guillaume Lhernault. Avec ce service, SMS et emails sont envoyés, en rappel. "Le secrétariat traditionnel reste indispensable. Les patients appellent pour plein d'autres renseignements?!", souligne néanmoins le médecin.

À Caen, des professionnels de la Polyclinique du Parc et la clinique Saint-Martin utilisent Doctolib. Étienne Godet doit rencontrer fin juin des représentants du CHU de Caen avec l'objectif d'aussi convaincre dans le public.