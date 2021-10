Paris (AFP). Attentats à Paris: Salah Abdeslam a partagé frites et joints avec des lycéens

Quelques heures après le début des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam a partagé des frites et des joints avec des lycéens à Châtillon, une banlieue du sud de Paris, qui ont décrit à l'Obs et à BFMTV un jeune homme "sympa" et calme.