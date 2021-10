Tennis de table : l'école du SPO Rouen forme les champions de demain

En 2014, la formation du SPO Rouen (Seine-Maritime) était à la peine. Le club décide alors de remettre des moyens pour la développer : "Nous avons repris en main l'école de jeunes et relancer l'effort sur la formation", se rappelle Guillaume Marais, coach au SPO Rouen. Rapidement, une convention est signée avec le collège Camille Claudel de Rouen pour créer une section sports-études. En 2016-2017, trois jeunes du SPO vont l'intégrer. Et ainsi se mettre dans les meilleures conditions pour progresser.

Le Top 3 des clubs en nombre de licenciés compétition

Tous ces efforts portent leurs fruits. "Il y a six ans, au moment de notre remontée en Pro, nous avions entre 110 et 120 licenciés, précise Guillaume Marais. Aujourd'hui, nous en avons près de 200, dont 110 inscrits en compétitions. Nous sommes dans le top 3 des clubs pros (sur 36) en nombre de licenciés compétition." Et l'entraîneur d'enchaîner : "La formation se développe, et le club avec."

Noémie et Dylan, deux jeunes champions à suivre



Deux jeunes sont emblématiques de cette nouvelle dynamique. D'abord, Noémie Vanden Abeele, 9 ans : "Elle a remporté le top de Zone, qui regroupe les meilleurs jeunes de sa catégorie en Normandie, en Picardie et dans le Nord-Pas-de-Calais. Cela lui a permis d'être détectée pour un stage France au mois de juillet, qui regroupe les meilleurs jeunes français de sa catégorie. C'est une fierté pour le club, c'est une première."

Dylan Chaperon, lui, est en catégorie Cadets 1. Il vient de dépasser la barre des 1900 points, ce qui le rapproche à vitesse grand V du Top 1000 des joueurs évoluant en France. "Il fait partie des 20 meilleurs jeunes français dans sa catégorie", confirme son coach. Le jeune pongiste vient même d'être sacré vice-champion de Haute-Normandie en cadets et en juniors. Une véritable performance quand "il y a deux ou trois ans, c'était presque un inconnu". A terme, Guillaume Marais veut emmener ses jeunes plus haut encore : "Dylan, par exemple, a commencé ici en D3, il vient d'être sacré champion de Régionale 1 en équipes. Nous souhaiterions qu'il joue demain dans les équipes de Nationale, avant pourquoi pas, un jour, de jouer en Pro."

Donner la possibilité à tous de s'entraîne

La réussite de ces deux porte-drapeaux permet de "mettre en avant le travail fourni à l'école", se réjouit Guillaume Marais. Qui avance également un autre argument : "A travers cette section, nous voulons donner la possibilité à tous les enfants voulant pratiquer du tennis de table de pouvoir s'entraîner dans une structure de la Métropole pour le prix d'une licence", dont le coût est inférieur à 150€, quand une inscription dans un pôle de la ligue Haute-Normandie peut coûter entre 3000 et 4000€ l'année.

A l'avenir, le SPO Rouen souhaite se rapprocher d'un lycée pour permettre à ses jeunes de continuer de progresser après le collège. Et de, pourquoi pas, devenir un futur champion.