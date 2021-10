30 places à gagner pour l'opéra romantique La Bohème dans l'Eure

L'opéra romantique en plein air de Giacomo Puccini, La Bohème, sera joué samedi 18 juin 2016 à 20h45 au château du Champ de Bataille, à Sainte-Opportune-du-Bosc, près du Neubourg (Eure). A cette occasion, Tendance Ouest, en partenariat avec la Région Normandie, vous fait gagner 30 places.

Synopsis

L’action se déroule à Paris en 1830. Quatre jeunes artistes sans le sou, vivent au jour le jour. Riches de leurs amis et de liberté, ils essaient d’atteindre la gloire. À la veille de Noël, Rodolphe rencontre Mimi, une jolie petite brodeuse. C’est le coup de foudre. Rodolphe décide de la présenter à ses amis Marcel et Musette.

Les mois passent et tandis que Rodolphe et Mimi vivent un amour passionnel, Rodolphe n’arrive plus à canaliser sa jalousie, il devient invivable et décide de quitter Mimi. Mimi se sachant condamnée par la phtisie qui la ronge peu à peu, accepte la séparation.

Quelques mois plus tard, à l’arrivée du printemps, tandis que les jeunes artistes toujours aussi nostalgiques essaient de travailler, Musette surgit avec Mimi, inconsciente : la maladie a empiré. Les amis, dépourvus, cherchent par tous les moyens de la sauver, mais il est trop tard : Mimi va mourir dans les bras de Rodolphe, entourée de ses amis.

Venez vivre l’Opéra autrement, sous les étoiles des plus beaux sites de France !

Comment gagner les places ?

Elles sont gagnables par deux. Pour cela, il vous faut appeler Tendance Ouest Rouen au 02 35 98 28 25. Les places sont à retirer à l'agence, au 30, rue de la République, à Rouen.