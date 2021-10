L'Abbaye-aux-Dames de Caen a 950 ans : le programme des festivités

C'est l'un des plus illustres couples de Normandie : Guillaume le Conquérant et Mathilde de Flandre. Mariés vers 1050, alors qu'ils sont cousins lointains, les jeunes gens font pénitence en érigeant à Caen (Calvados) deux monuments d'exception, l'Abbaye-aux-Hommes et l'Abbaye-aux-Dames, qui abritent aujourd'hui respectivement la mairie de Caen et le Conseil régional de Normandie.

Le 18 juin 1066, en la fête de la Sainte Trinité, l'Abbaye-aux-Dames est consacrée. La journée est historique. Ecoutez Pierre Bouet, professeur honoraire de l'Office universitaire d'études normandes :

180 000€ de budget

Bénédictin, le site accueille alors des religieuses et assure l'éducation de jeunes filles de bonnes familles (pour ne citer que la plus célèbre : Charlotte Corday) jusqu'en 1789. Après la Révolution, l'Abbaye accueille tour à tour nécessiteux puis malades. De nos jours, son cloître et ses salles (des abbesses, Robert le Magnifique, Rollon…) accueillent les services de la Région. Chaque année, environ 3 000 visiteurs libres découvrent le site. En 2015, 9 031 personnes ont aussi participé à des visites guidées (contre 7 133 en 2014). "L'enjeu aujourd'hui est que ces pierres restent vivantes. Elles sont les traces d'un passé mais elles continuent aussi à interroger un présent, à travers l'histoire qu'elles portent.", explique Emmanuelle Dormoy, vice-présidente au Conseil régional en charge de la culture. Pour ce samedi 18 juin, la collectivité a mis le paquet (programme ci-dessus et ci-contre). "Nous avons bâti un projet symbolique", souligne Hervé Morin, président de la Normandie. 180 000€ sont investis.

Une messe écrite pour l'occasion

Temps fort de la journée : la projection d'un film d'animation sur les façades, "L'Odyssée normande", 950 ans d'histoire racontés par la Reine Mathilde ! La Ville de Caen ainsi que le diocèse se sont aussi mobilisés pour faire du 18 juin prochain une journée unique, pour le 950e anniversaire d'un monument d'exception. Une marche aux flambeaux est organisée dans la soirée, au départ de la mairie (reste du programme ci-dessous).

L'abbatiale, aujourd'hui plus communément appelée l'église Saint-Gilles, accueillera également des temps spirituels. "Une messe inspirée du grégorien, dans un esprit contemporain, a été spécialement écrite pour l'occasion par Jean-Luc Fricou, professeur au conservatoire de Caen", souligne le père Laurent Berthout, curé de la paroisse.

Autant d'événements qui promettent aux habitants de l'agglomération, et à ceux qui seront venus d'un peu plus loin, une nouvelle journée… historique.

LE PROGRAMME

Jeudi 16 juin. 20h30, St-Gilles : conférence "L'abbaye-aux-Dames, sa dédicace le 18 juin 1066", par Véronique Gazeau, professeur d'histoire médiévale.

Vendredi 17 juin. 18h30, St-Gilles : vêpres œcuméniques présidées par le Vénérable Ian Chandler, vicaire général du diocèse d'Exeter. 21H30, complies chantées par les Bénédictines de Bayeux

Samedi 18 juin. 10h30, messe présidée par Mgr Boulanger en l'abbatiale St-Gilles. L’œuvre musicale de J-L Fricou, composée pour l'occasion, sera jouée.

À partir de 14h30 et tout l'après-midi, nombreuses animations dans l'enceinte de l'Abbaye-aux-Dames : tournoi de chevalerie, rencontres avec des auteurs et historiens normands, chants médiévaux, visite guidée théâtralisée, expositions, conférences, chorales, contes… Restauration sur place. Accès libre.

21h30, rendez-vous sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour le départ de la marche aux flambeaux qui reliera l'Abbaye-aux-Hommes à l'Abbaye-aux-Dames, départ 22h30.

22h30, 23h, 23h30, 0h et 0h40, vidéo projection monumentale (24 min) "L'odyssée normande", racontée par la Reine Mathilde, jardin du cloître.

Détails complémentaire dans le document PDF ci-dessous.

