Les rendez-vous de la fête de la musique à Rouen

Les grandes places, les bars et les jardins, aucun lieu n'échappera aux musiciens et chanteurs mardi 21 juin 2016 à l'occasion de la fête de la musique. Rouen (Seine-Maritime) se prépare à accueillir curieux et mélomanes et a mis en place des rendez-vous musicaux dans plusieurs lieux. Le détail ci-dessous.

Foyer Saint-Joseph, rue de la Cage, proposé par l'association Village Saint-Nicaise.

Jardin de l'Escale, rue de Tunis, proposé par l'association L'Escale et la Ville de Rouen, de 9h à 16h.

Place Saint-Marc, sous la halle, un concert face au Grand Saint-Marc et à la Civette Saint-Marc ainsi que face au Clos Saint-Marc et au Vascœuil, de 19h à 23h.

Place de la cathédrale, Le Labo + Dave Jr, The Highest + Hamid, The Day Dreamer & Tierno Esco + Rilès + Coloris + 2D, dès 19h.

Place de la Calende , concert pop rock, dès 19h.

Devant L'Authentique et Le 3 pièces, place du Général-de-Gaulle, concert de PERM.36 + Touchdown + Servo + Greyfell, dès 19h.

Restaurant La Rouge Mare, place de la Rougemare, Ambre + Rock N Bones, dès 19h30.

Devant le musée des Beaux-Arts, esplanade Marcel-Duchamp, Agogo percussions, dès 20h30.

Bar L'Euro, place du Vieux-Marché, par l'École de musique de Bihorel, dès 23h30.