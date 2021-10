Appel à témoins : un homme de 20 ans handicapé mental disparu en Seine-Maritime

La gendarmerie de Seine-Maritime lance un appel à témoins. Vendredi 10 juin 2016 à 23h30, Jawad Mehri, âgé de 20 ans et handicapé mental quitte sa famille d'accueil résidant aux Loges, près d'Etretat (Seine-Maritime). La famille n'a plus aucune nouvelle depuis.

Son signalement

Jawad Mehri est de corpulence mince, mesure 1,55m, a des yeux marrons et des cheveux noirs. Il était vêtu d'une veste en cuir noir au moment de sa disparition et porterait des chaussures couleur or. Il parle difficilement le français.